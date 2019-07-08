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محامى ضحية التبول فى اللجنة بجامعة المنصورة: تحويل القضية للمحامى العام الأول

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:30 م
محامى ضحية التبول فى اللجنة بجامعة المنصورة: تحويل القضية للمحامى العام الأول جامعة المنصورة
الدقهلية - سارة الباز

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صرح محامى الطالبة "م.ع.ف" بالفرقة الثالثة بقسم اليونانى واللاتينى بكلية الآداب بجامعة المنصورة، التى تعرضت لموقف التبول اللاإرادى أثناء الامتحان، بانتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة وتحويل القضية للمحامى العام الأول لنيابات شمال الدقهلية.

 

وأضاف المحامى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأنه سيقابل المحامى العام الأول غدا، برفقة محمد الصياد نقيب المحامين بالدقهلية، للتقدم بمذكرة فى تفاصيل الواقعة.

 

جاء ذلك، على خلفية تعرض الطالبة "م.ع.ف" لموقف محرج داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "ش.ب"، مدرس بقسم الصحافة والإعلام الاستجابة لإلحاحها مرارا فى السماح لها بدخول الحمام، الأمر الذى أدى إلى تبولها بول وبراز لا إراديا داخل اللجنة.

 


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