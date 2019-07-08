محافظ كفر الشيخ يسلم 14 عقد تقنين أراض أملاك الدولة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قطع كل المرافق بعد شهر لكل من سدد رسوم الفحص والمعاينة لحالات تقنين وضع اليد، وكل الطلبات التى تمت الموافقة عليها ولم يقم أصحابها باستكمال إجراءات التعاقد، تمهيدا لإدراجهم ضمن حملات الإزالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية فى طلبات التقنين المقدمة منهم.

وعلى جانب آخر، سلم محافظ كفر الشيخ 14 عقد تقنين أراض أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم.

ودعا محافظ كفر الشيخ أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التى تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود فى نفس اليوم لتقنين أوضاعهم، خاصةً أصحاب الأراضى الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الإجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبنى الموجود واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشيرا إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً .

وقال المحافظ إنه تم تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة، حيث فى البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقى القيمة على ثلاث دفعات ولكن تمت إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائى ويتم تسليم العقد النهائى عند استكمال إجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين تتبع جهات معنية أخرى والباقى يتبع محافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين الى 158 عقد تقنين.

ومن جانب آخر تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مجمع المواقف، ليتابع تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ، وسيارات التاكسى والسرفيس، للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وإعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومى، وتشديد الرقابة، وضبط أى مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة فى تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة "الاستيكر" على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف، مقدماً خالص الشكر لرجال المرور ومباحث المرور لجهودهم المبذولة فى حماية المواطنين وتطبيق القانون.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى قائدى السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين، بالإبلاغ عن أى تجاوزات يقوم بها قائدو مركبات نقل الركاب، تخالف التعريفة المقررة، لنقل الركاب بين المحافظة والمحافظات الاخرى، ومراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقى الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة للنقل والمواصلات.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن كل الأجهزة الرقابية والمعنية تقوم بالإشراف على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتوجاز للتاكد من توافر المواد البترولية وانتظام عمليات البيع بالأسعار المعلنة، وضمان الإلتزام بالقانون ومحاسبة المخالفين فوراً.

وأضاف أن هناك إجراءات وعقوبات قاسية ضد المخالفين، مؤكدًا أنه روعى فرق اسعار الوقود، عن تحريك تعريفة نقل الركاب، بما يضمن حقوق أصحاب المركبات، مقابل تحريك أسعار الوقود، طبقا لحالة الطرق والمسافة المقطوعة، بعد قياس معدل استهلاك الوقود، واحتساب المعايير العشوائية للاستهلاك التى تتناسب مع حالة سيارات نقل الركاب.

وطالب محافظ كفر الشيخ المواطنين بالإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك بالإبلاغ بأرقام المركبات المخالفة ومكان المخالفة، واسم المخالف ان امكن ذلك، والتأكد من وضع الاستيكر المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة، وسيتم التعامل فوراً مع تلك المخالفات من خلال رجال المرور والخدمات السرية المنتشرة فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والقروية بدائرة محافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه لن يسمح باستغلال المواطنين، وأنه تم وضع لافتات باماكن ظاهرة بمواقف السيارات كافة بتعريفة الركوب الجديد، ووضع استيكر التعريفة فى مكان واضح بالسيارات، مع انتشار رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة لضبط الأسعار الخاصة بتعريفة الركوب، مهيباً بالمواطنين، التعاون للصالح العام، قائلاً: ان الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة، انقذت مصر من مشاكل اقتصادية لا يحمد عقباها، وان مصر تجاوزت ازمتها ومحنتها الاقتصادية، بهذه الاصلاحات الاقتصادية التى باتت ضرورية وحتمية، لصالح الاجيال القادمة.

كما أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمس الأحد، تطبيق التعليم والتدريب المزدوج لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج، وتطبيق تلك التجربة الفريدة بـ 4 مدارس مرحلة أولى بداية من العام الدراسى القادم 2019/2020م، وذلك فى مؤتمراً حول ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج، تحت عنوان " احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج "،والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لربط مدارس كفر الشيخ بالمصانع والإنتاج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو عبدالرحمن، مدير عام الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور مصطفى شرف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، ووليد غيث، ممثل جمعية النهضة للتنمية " اتحاد الصناعات "، والمهندس عز جوده، رئيس مجلس أمناء إدارة قلين التعليمية، والدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، وفاء عبدالله، المدير عام التنفيذى، والمهندس محمد السبكى، المدير العام للتعليم الفنى، وأصحاب المصانع والشركات، ولجنة التعليم والتدريب المزدوج بالوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم اطلاق تطبيق التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى بكفرالشيخ والبداية بمدارس " كفرالشيخ الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الصناعية المشتركة، وبيلا الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الزراعية المشتركة " والتطبيق بتلك المدارس العام الدراسى 2019/2020م كمرحلة أولى، لافتاً الى اعادة تدوير وتصنيع الأثاث المدرسى المتهالك حفاظاً على المال العام.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ نظمت مؤتمراً بعنوان " احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج " بمدينة كفرالشيخ لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع ووحدات انتاجية بالمدارس، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لافتاً الى أهمية التعليم الفنى، وتحويل المدارس الفنية " الصناعية والزراعية والفندقية " الى مدارس منتجة، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة بالتمريض بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، مقدماً خالص الشكر لأعضاء مجلس النواب على دعمهم للأجهزة التنفيذية ومساندتهم لجهود الدولة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التعليم بصفة عامة فهو قاطرة التنمية فى بلدان العالم المتحضر، كما أن التعليم الفنى والتكنولوجيا أهم ركائز التنمية الاقتصادية والزراع الحقيقى لمسيرة التنمية فى مختلف المجتمعات، كما انه المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، وإدراكاً من الدولة لدور التعليم الفنى والتدريب المزدوج فى تحقيق التنمية، تم البدء فى تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفنى وفق رؤية علمية تعتمد على أربع محاور رئيسية وهى المدرسة ووسائل التعليم داخلها من الورش والمعدات والبرنامج الدراسى الذى يشمل المنهج وبرامج التدريب، وتنمية مهارات المعلم، والشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع والشركات لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكوادر الفنية، بتنوعها كالمصنع والمزرعة والفندق والمستشفى مما يتيح توفير فرص العمل للحد من البطالة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والوحدات الإنتاجية بالمدارس بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لتكون مدرسة بمصنع أومصنع بمدرسة للتعليم والتدريب.

وتابع محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تنظيم مؤتمر للشركات والمصانع والبنوك العاملة على أرض المحافظة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى اطار قانونى مؤسسى لصالح أبناء المحافظة دعماً للتنمية .

وكرم محافظ كفرالشيخ، أمنية صبحى عبدالعاطى أبو سمره، الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات بسيدى سالم، لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوى الفنى التجارى بمجموع573بنسبة 98.8%، والطالبة أمانى حسان راشد، الطالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوى الفنى زراعى بمجموع 516بنسبة 93.8%، كما كرم المحافظ نشأت أحمد خميس، مديرة مدرسة سيدى سلم التجارية للبنات، وذكرى عبدالمعطى عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم العام.

ومن جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أصحاب المصانع والشركات المشاركين عرفوا على الفكر الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال العام الدراسى المقبل، وأهمية تطبيق التدريب والتعليم المزدوج بمدارسنا " مدرسة فى مصنع أو مصنع داخل مدرسة "، مشيرةً أن هذا الاتجاه تم تطبيقه فى محافظات أخرى، لافتةً إلى أن وزارة التربية والتعليم استجابت للمديرية لتطبيق هذا النموذج بالتعليم الفنى، وحرصًا من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سيتم تطبيقه ب4 مصانع بمركز قلين.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، إن المؤتمر هدف إلى التوعية والتثقيف عن التدريب والتعليم المزدوج وأهميته للطلاب وللمحافظة ولأصحاب المصانع والشركات وكيفية تنفيذه من خلال اتخاذ إجراءات مع أصحاب المصانع لتوجيه الطلاب ذات التخصص للتدريب بها لمدة يومين وأول نموذج سيتم تطبيقه بقلين بمصنع للغزل والنسيج، وسيقضى الطلاب بالمدارس 3 أيام لدراسة الجانب النظرى ويومين بالمصنع للتدريب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم عقب تخرجهم بتلك المصانع لأنهم أصبحوا جزء منها، وتكريم المحافظ للمتميزين منهم، مشيرةً إلى أن النماذج المضيئة لأفضل فنيين فى مصر تعلموا وتدربوا من خلال التعليم والتدريب المزدوج.

وفى نهاية اللقاء قدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، درع مديرية التربية والتعليم هدية تذكارية لمحافظ كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وجميع العاملين بالتربية والتعليم لجهودهم فى النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، كما قدم التحية للأصحاب المصانع ومنهم المهندس عز الدين جوده، ووليد غيث، ممثل جمعية النهضة للتنمية " اتحاد الصناعات "، وأصحاب الشركات لدورهم المجتمعى والتنموى المتميز.