محافظ الوادى الجديد: إنشاء طريق القوس الشمالى لحل أزمة النقل الثقيل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه جار دراسة إنشاء طريق يربط قرية المنيرة بالكيلو 10 تحت مسمى القوس الشمالي، وذلك لمرور سيارات النقل الثقيل وغيرها فى إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى إنشاء طريق دائرى جديد يربط ما بين مطار الداخلة، وحتى قرية غرب الموهوب بطريق الداخلة الفرافرة بطول 53 كيلو مترا.

وتابع، أن الطريق الدائرى الجديد بمركز الداخلة سيمنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل مدينة موط والقرى المختلفة فى المنطقة ما بين موط وحتى غرب الموهوب، الأمر الذى سيؤدى إلى الحفاظ على الطرق المختلفة ويحد من الحوادث المتكررة وبالأخص بالمنطقة أمام قرية القصر الإسلامية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعتمد بشكل أساسى على الطرق البرية، وهناك خطة للحفاظ على تلك الطرق وصيانتها وإحلال وتجديد الطرق المتهالكة بجانب خطة إنشاء طرق جديدة.

وعلى جانب آخر، أعلن محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تستهدف تنفيذ عدد من الاجراءات الفاعلة خلال الفترة القادمة للقضاء على ظاهرة البرك والمستنقعات الناتجة من التصريف الزائد للمياه.

وأكد الزملوط فى بيان له اليوم الاثنين، أنه وجه المسئولين بحصر عدد الآبار بمركز الخارجة لتحديد عدد أجهزة تحكم فى آبار الرى الحكومية وقياس تصرفها على مساحة الأرض المخصصة للزراعة وتركيبها على مراحل قبل نهاية يوليو الجارى، وذلك لتعميم الفكرة بباقى الآبار بمراكز المحافظة.

وأشار الزملوط إلى أن اجهزة التحكم فى الرى سيتم تنفيذها فى الشركات الزراعية على حساب المستثمرين وعلى حساب الصندوق بالنسبة للأراضى المؤجرة من صندوق استصلاح الأراضي، كما سيتم تقسيط ثمنه لصغار المزارعين.

وأوضح الزملوط أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الرى تقوم حاليا بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفى، بالإضافة إلى حظر الزراعات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز وإلزام المزارعين بالمساحات المحددة من البرسيم الحجازى والأعلاف الحيوانية الأخرى واستبدالها بمحاصيل غذائية اقتصادية.

وفى سياق منفصل، أكد محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة انتهت من إجراءات تخصيص 17 ألف فدان لأحدى الشركات الاستثمارية والتى قامت بسداد نسبة 10 % لصالح صندوق استصلاح الأراضى وسيتم البدء خلال يوليو الجارى فى أعمال حفر الآبار وتمهيد التربة وغرس فسائل النخيل بالأنواع المختلفة الجيدة ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة.

وأضاف الزملوط فى بيان له أن المحافظة تستكمل تخصيص الأراضى للمستثمرين والمواطنين الراغبين فى إقامة مزارع النخيل فى إطار مبادرة المحافظة نحو التوسع فى زراعة نحو مليونى و 500 ألف شجرة نخيل .

وأكد المحافظ أنه بحلول العام المقبل سيتم الانتهاء من زراعة نحو مليون نخلة فى المناطق الزراعية التى تم تخصيصها لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 2,5 مليون نخلة مشيرا إلى أن المحافظة تشتمل على 2 مليون نخلة مثمرة وتهدف المحافظة إلى مضاعفة هذا الرقم خلال فترة وجيزة .

وفى سياق آخر، أعلن المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن البدء فى تنفيذ مشروع مبنى إدارى وتجارى بحديقة السلام فى مدينة الخارجة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 14 مليون جنيه .

وقال حسين إن المشروع يتضمن تنفيذ وحدات إدارية وتجارية فى المبنى بعد أن تم تخصيص جزء من مساحة الحديقة وتقدير قيمتها بحوالى 13 مليون و500 ألف جنيه لتنفيذ المشروع.

وأكد حسين أنه جرى البدء فى تنفيذ مبادرة بيتك بإيدك والتى تتضمن تنفيذ عمارتين سكنيتين لصالح مجموعة من الشباب بمنطقة حى ميتالكو بالخارجة حيث تم تقدير قيمة الأرض المقام عليها المشروع بحوالى 2 مليون جنيه على أن يتم التنفيذ خلال 8 شهور من تاريخ التنفيذ.