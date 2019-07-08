سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تشارك فى اجتماع وزارى لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا فى سلوفاكيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:00 م
كندا تشارك فى اجتماع وزارى لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا فى سلوفاكيا علم كندا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، مشاركتها في اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي سيقام في سلوفاكيا.

ويتوجه السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية، روب أوليفانت، يوم غد الثلاثاء، إلى سلوفاكيا لتمثيل بلاده في الاجتماع، الذي يشهد مشاركة ممثلي 57 دولة لمناقشة قضايا الأمن في منطقتي أوروبا الأطلسية والآسيوية.

ومن المقرر أن تركز المناقشات على الصراع في أوكرانيا والمخاوف الأمنية في المنطقة الأوسع؛ وتعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في التصدي للتهديدات العابرة للحدود، وأهمية حقوق الإنسان، وسيادة القانون والحكم الرشيد والجوانب الاقتصادية والبيئية للأمن.

وقال أوليفانت "إن التعاون الدولي والتعددية ركائز لأمننا الجماعي. تمثل اجتماعات هذا الأسبوع في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرصة ثمينة لكندا للعمل مع شركاء ذوي أفكار متشابهة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. "

 


كندا

اوروبا

سلوفاكيا

منظمة الأمن والتعاون

اوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة