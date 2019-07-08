كندا تشارك فى اجتماع وزارى لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا فى سلوفاكيا

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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، مشاركتها في اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي سيقام في سلوفاكيا.

ويتوجه السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية، روب أوليفانت، يوم غد الثلاثاء، إلى سلوفاكيا لتمثيل بلاده في الاجتماع، الذي يشهد مشاركة ممثلي 57 دولة لمناقشة قضايا الأمن في منطقتي أوروبا الأطلسية والآسيوية.

ومن المقرر أن تركز المناقشات على الصراع في أوكرانيا والمخاوف الأمنية في المنطقة الأوسع؛ وتعزيز دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في التصدي للتهديدات العابرة للحدود، وأهمية حقوق الإنسان، وسيادة القانون والحكم الرشيد والجوانب الاقتصادية والبيئية للأمن.

وقال أوليفانت "إن التعاون الدولي والتعددية ركائز لأمننا الجماعي. تمثل اجتماعات هذا الأسبوع في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرصة ثمينة لكندا للعمل مع شركاء ذوي أفكار متشابهة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. "