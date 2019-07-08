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كنائس البحيرة تنظم أول معسكر للكشافة الكنسية بأبو المطامير

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:26 م
كنائس البحيرة تنظم أول معسكر للكشافة الكنسية بأبو المطامير كنائس البحيرة تنظم أول معسكر للكشافة الكنسية بأبو المطامير
سارة علام

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نظمت أمانة الخدمة الكشفية بكنائس المعسكر الكشفى الأول من دورة قائد كشفى أرثوذوكسي مؤثر، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة والشهيد مارجرجس بالخصمة مركز أبو المطامير، وبحضور 90 قائد وقائدة للكشافة من 22 كنيسة من كنائس الإيبارشية.
 
كان مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أطلق أمس الأحد، الكرنفال التعليمى الثالث للخدام "كونكت أوفير".
 
وشارك بالحضور فى الكرنفال عدد من أساقفة الكنيسة القبطية، من بينهم الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة.
 
ويهدف الكرنفال إلى حضور خدام الكنائس والإيبارشيات الأرثوذكسية، المختلفة بهدف تعليمهم مهارات جديدة للخدمة.
 
 

 


معسكر كشافة

ايبراشية البحيرة

قائد ارثوذكسي مؤثر

شباب الكنيسة

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