كنائس البحيرة تنظم أول معسكر للكشافة الكنسية بأبو المطامير

نظمت أمانة الخدمة الكشفية بكنائس المعسكر الكشفى الأول من دورة قائد كشفى أرثوذوكسي مؤثر، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة والشهيد مارجرجس بالخصمة مركز أبو المطامير، وبحضور 90 قائد وقائدة للكشافة من 22 كنيسة من كنائس الإيبارشية.

كان مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أطلق أمس الأحد، الكرنفال التعليمى الثالث للخدام "كونكت أوفير".