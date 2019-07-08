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عاطل سقط بأقراص المخدرة: نفسى حد يساعدنى وأكمل تعليمى وأبدأ من جديد

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:00 ص
عاطل سقط بأقراص المخدرة: نفسى حد يساعدنى وأكمل تعليمى وأبدأ من جديد أقراص مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"كان نفسى أكون متعلم زى بقية الناس، أبويا خرجنى من التعليم وقضى على مستقبلى، فبقيت عاطل ومسجل خطر وتاجر مخدرات أتمنى حد يساعدنى وأكمل تعليمى عشان ابتدى حياة جديدة بجد" هذه الكلمات قالها "وائل.م" 23 سنة مسجل خطر، أمام النيابة العامة، أثناء التحقيق معه بتهمة جلب وتوزيع الأقراص المخدرة.

وكشف المتهم، فى التحقيقات عن أنه اتخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة لتوفير متطلباته المعيشية، ورغبته فى الثراء، وما يحتاجه من مخدرات أدمنها.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "وائل.م" 25سنة مسجل خطر، مقيم فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته 500 قرص مخدر ترامادول، قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


حبس مسجل خطر

تجارة المخدرات

اقراص مخدرة

اعترافات المتهم

قسم حدائق القبة

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