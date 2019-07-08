صور.. رئيس تعمير وسط وشمال الصعيد يتابع رصف طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا

المنيا: فريق المحافظات

تابع المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، اليوم الأثنين، سير العمل لرصف طريق دير الأنبا صموئيل، بمركز العدوة شمال غربي المنيا، والمسند تنفيذه إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتم التنبيه خلال زيارته بتكثيف العمالة والمعدات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة، إذ تجرى أعمال الرصف بالطريق بطول 25 كيلو مترا تقريبا بالظهير الصحراوي الغربي.

يذكر أنه تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه لرصف الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 25 كيلو، وكان طريق مدق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير خلال العام الماضي وقبل الماضي.



رصف طريق دير الانبا صموئيل