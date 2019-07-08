صور.. تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة إسنا التعليمية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمدينة برعاية محسن أحمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا، وضياء البتيتى رئيس مجلس الأمناء بإدارة إسنا التعليمية، وحضور عدد من أولياء الأمور للطلاب المتفوقين الأوائل وأعضاء مجلس الأمناء وعدد من القيادات التعليمية بإسنا.

وتضمن الحفل تم تكريم 6 أوائل طلبة ومديرى مدارسهم، والتى شملت مدرسة صلاح الدين الإعدادية ومدرسة الشيخ رزق الإعدادية ومدرسة الإعدادية بنات ومدرسة الإعدادية للغات ومدرسة المعلا الإعدادية، وذلك وسط فرحة غامرة من الطلبة وأولياء الأمور، كما تم تكريم المعلم المثالى على مستوى الجمهورية وتكريم الطالب الفائز بالمركز الثاني علي مستوى الجمهورية في لعبة الكونغ فو، وتكريم المدرسة المميزه وإدارتها و هي مدرسة وابورات المطاعنة الابتدائية.

ومن جانبة، قال محسن أحمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا خلال الإحتفالية، أن الإدارة تسعى لتوفير مناخ ملائم للطلبة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة لتنشئة جيل قادر على تحدى الصعوبات، ومواكبة تطورات العصر من خلال تطوير المنشئات التعليمية، مضيفاً أنه بالإتفاق مع مجلس المدينة يجري توفير قطع أراضى جديدة لإنشاء مدارس عليها، كما تسعى لإنشاء مدرسة فنية تجارية بإسنا وإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالحلة وإنشاء مدينة إسنا الجديدة وإقامة جامعة الأقصر، وأيضا إقامة معهد فنى صحى وإنشاء مدارس بجميع المراحل للقضاء على الكثافة الطلابية.

فيما قدم ضياء البتيتى رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بإسنا خلال الحفل، الشكر لأولياء أمور الطلبة والطالبات الذين ساندوا أبناءهم وغرسوا فى نفوسهم القيم النبيلة والأخلاق السامية وساعدوهم على حصد المراكز المرموقة، وقال أن مركز اسنا حصد 6 مراكز من أوائل الطلبة داخل المحافظة، وهذا أن يدل على التربية السليمة داخل الأسرة والمدرسة، موجهًا كل الشكر للمنظومة التعليمية داخل إسنا والتى تسعى دائما للوصول إلى النجاح والتفوق، مؤكداً أن الدول لا تقام إلا بالتسلح بالعلم وأنه بالعلم ترتقى الشعوب وكل الشكر للمعلمين ومديرى المدارس وأولياء الأمور الذين بذلوا قصارى جهدهم لنرى مثل هذه النماذج المشرفة.