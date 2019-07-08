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سيدة لمحافظ القليوبية: مبادرة الكشف عن سرطان الثدى هدية من الرئيس للسيدات

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:34 م
سيدة لمحافظ القليوبية: مبادرة الكشف عن سرطان الثدى هدية من الرئيس للسيدات توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية، حيث تفقد المركز الطبي ببنها للاطمئنان علي سير العمل وعدد المترددين، مشيرا إلى أن القليوبية تشهد إقبالا كثيفا من السيدات اللاتي تم الكشف عليهن منذ بدء المبادرة أول الشهر الجارى، ورافقه خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومدير الإدارة الصحية بمدينة بنها ومدير المركز الطبى.
 
وأكد المحافظ  خلال تفقده للمركز أن المبادرة تمثل حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة والعلاج، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة في كل المحافظات، مؤكدا أن الكشف والعلاج بالمجان.
 
واضاف، أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام والهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم في الشفاء العاجل.
 
وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.
 
وأكد المحافظ أنه تم الإستعانة بالخبراء والمتخصصين في الحملة خصوصا في مجال الكشف عن سرطان الثدي ليكون الفحص أكثر دقة لاكتشاف الحالات المصابة بالفعل وعدم الإشتباه في حالات قد لا تكون مصابة بالمرض.
 
وفى نفس السياق توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي بمقر الحملة بالمركز الطبي ببنها، وحرص العديد من الفتيات  والسيدات علي المشاركة للإطمئنان علي أنفسهم من ذالك المرض اللعين، معبرين عن فرحتهم بسهولة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم .
 
وأكد وكيل وزارة الصحة أن المستهدف من الحملة مليون و 600 ألف سيدة بالقليوبية وتم الإستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية  بالإضافة الي  3 مستشفيات أخرى وهم مستشفي أبو المنجا العام وناصر المركزي وبهتيم المركزي وتم الدفع بعدد 175 فرقة كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المراة المصرية .
 
فيما عبرت السيدات عن فرحتهن بالمبادرة، وقالت إحداهن "المبادرة هدية كبيرة من الرئيس السيسي لسيدات مصر، ونعرف أنه يقدرها، وإحنا بندعي له ووبنا معاه في خطاه".
 
 
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (1)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي

توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (2)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي

توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (3)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي 

توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (4)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي

توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (5)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي 
 
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (6)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي 
 
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي (7)
توافد العديد من السيدات بمدينة بنها علي مقر حملة الكشف عن سرطان الثدي 

 


اخبار القليوبية

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محافظ القليوبية

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