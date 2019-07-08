رسمياً.. استقالة بابا جان أحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية

كتب- هاشم الفخرانى

فى صفعة جديدة على وجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،أعلن وزير الاقتصاد التركي الأسبق وأحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية علي باباجان اليوم الاثنين عن استقالته من عضويته في حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من الأخبار المتداولة حول اعتزام باباجان على تأسيس حزب جديد مع مجموعة من نواب العدالة والتنمية المستائين من سياسات الرئيس أردوغان، إلى جانب نواب من الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان.

وفي بيان نشره اليوم، أكد باباجان حاجة تركيا الملحة إلى كوادر جديدة قادرة على إدارة المرحلة والتغلب على جميع المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد منذ فترة.

ولفت بيان باباجان إلى ضرورة عودة تركيا إلى الديمقراطية وسيادة القانون وتوسيع نطاق الحريات واحترام حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن.