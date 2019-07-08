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رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع(صور)

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:32 م
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع(صور) رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع
السويس – السيد فلاح

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اجتمع اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مع ممثلى مسئولى شركة الجسر العربى، وكافة أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحرى "جمارك، وشرطة ميناء، ومرور، وجوازات، وحجر صحى"، وممثل محافظة جنوب سيناء، وذلك لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج البرى.
 
وتم خلال الإجتماع، مناقشة الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء سفر الحجاج، والعمل على راحتهم، والوقوف على الإجراءات العملية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، وتشغيل 4 عبارات لنقل الحجاج، وفتح مركز لتسهيل إجراءات الحجاج، وتسهيل سفر الحجاج ومتابعتهم حتى وصولهم للأراضى السعودية.
 
وقيام أجهزة مدينة نويبع برفع درجة استعداد أجهزتها، والانتهاء من تجهيز قرية الحجاج، والتنسيق مع إدارة المرور بمتابعة خط سير الأتوبيسات، وحل أى مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن، وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات طبقًا لأولوية الوصول، ومراجعة رخص السائقين، وزيادة أعداد الضباط بإدارة الجوازات لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل سفر الحجاج.
 
على جانب آخر، تقوم إدارة الحجر الصحى بالميناء، بتوفير سياراتين إسعاف مجهزة داخل الميناء، وسيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج، مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة، والالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم.
 
كما وجه رئيس مجلس مدينة نويبع، بالتنسيق مع إدارة التموين والسلع بالمدينة، بفتح منافذ داخل قرية الحجاج لتوفير السلع والمواد الغذائية للحجاج.
 
وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات، والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات، لحل أى مشاكل، وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج، مع ضرورة تجهيز الصالات بخدمات الإذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، وكراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وجاهزية محطة التحلية والالتزام بنظافة الميناء، ودورات المياه، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.
 
على جانب آخر، قام "إسماعيل"، بتفقد خط سير الراكب خلال رحلات الوصول والسفر، وتفقد صالات الوصول والسفر، وشدد على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة قرية الحجاج الخاصة بشركة الجسر العربى لتليق باستقبال ضيوف الرحمن.
 
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (1)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع
 
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (2)

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (3)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (4)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (5)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (6)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (7)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع 

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع (8)
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يبحث استعدادات موسم الحج البرى بميناء نويبع

 


موسم الحج

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البحر الاحمر

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