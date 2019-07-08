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رئيس جامعة النهضة: البدء بـ8 كليات وزيادتها لـ 12 العام المقبل

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:42 م
رئيس جامعة النهضة: البدء بـ8 كليات وزيادتها لـ 12 العام المقبل الدكتور حسام الملاحى
كتب حسن رمضان

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قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن المنظومة داخل الجامعة ليست تعليمية فقط إنما ثقافية ورياضية وفى المقام الأول ثقافية لذا ستجد أول مرة فى مصر داخل جامعة خاصة يكون هناك أكاديمية للفنون يقودها المايسترو الكبير سليم سحاب، كما يتواجد فى الجامعة أكبر مسرح فى صعيد مصر.

 

وأشار الملاحى إلى أن الجامعة تحتوى الآن على 8 كليات وفى العام القادم سيكون هناك 12 كلية، مضيفًا أن إدارة النهضة تعمل بكل جهد لتوفير كل شىء يحتاجه الطالب ليكون خريجًا مؤهلاً لسوق العمل، وعلى أعلى مستوى.

 

 


جامعة النهضة

محمد الرشيدى

تطوير جامعة النهضة

جامعة النهضة بنى سويف

حسام الملاحى

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