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رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:08 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة
كتب عبد الله محمود

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استقبل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية وبمقر رئاسة الهيئة ظهر اليوم، وفد رفيع المستوى من قضاة مجلس الدولة ضم كلٍ من المستشار محمد حسام الدين رئيس هيئة مفوضى الدولة وعضو المجلس الخاص، والمستشار أنور خليل رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص، والمستشار أحمد عبد التواب رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية وعضو المجلس الخاص، والمستشار محمد مبارك رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار طه عبده كرسوع رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا.

 

وقدم الوفد التهنئة للمستشار المنشاوى، بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدين على أهمية الدور الذى تضطلع إليه النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة داخل منظومة العدالة المصرية ومكافحة الفساد المالى والإداري.

 

ومن جانبه حرص رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، والتعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

 
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة (1)
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة 

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة (2)
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة 

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة (3)
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة 

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة (4)
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة 

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة (5)
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفد من القضاة 

 


النيابة الإدارية

مجلس الدولة

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تقديد التهنئة

رئيس الهيئة الجديد

قسم الفتوى والتشريع

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