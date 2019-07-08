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رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية: نعمل على تطوير التعليم والابتكار فى القارة

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:02 م
رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية: نعمل على تطوير التعليم والابتكار فى القارة المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية
كتب لؤى على تصوير أشرف فوزى

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قال البروفيسور، أورلاندو كويلامبو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، إن الاتحاد الأفريقى يتقدم ويتطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أن الاتحاد اتخذ عدة قرارات هامة للتطوير، من أهمها زيادة الأنشطة مع التركيز على استراتيجيات تطوير التعليم والابتكار فى أفريقيا.

وأضاف كويلامبو، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أنه ينبغى على الجميع الإسهام بشكل فعال لتطوير التعليم العالى فى أفريقيا ليكون الأفضل بشكل عام، والحث على مزيد من الابتكارات والتواصل الفعال، وريادة الأعمال، وحل النزاعات، واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.

وطالب رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، بتعظيم الاستثمارات فى التعليم العالى، منوها أن رئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية يهدف لتحسين جودة التعليم، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل تحقيق التعاون بين أعضائه، والاندماج فى المجتمع، وتيسير التأمل نحو البناء وقضايا التعليم العالى.

ويعد المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالى، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

يشارك فى المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

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المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (6)
 

 

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المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (8)

 

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المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (10)
 

 

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المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (13)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (14)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (15)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (17)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (18)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (19)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (20)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (21)
 
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المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (23)
 
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المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (25)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (26)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (27)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (28)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (29)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (30)
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اتحاد الجامعات الافريقية

افريقيا

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