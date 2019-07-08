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جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب أجهزة "بلاى ستيشن" وأدوات للتجميل

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:33 ص
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب أجهزة "بلاى ستيشن" وأدوات للتجميل أجهزة بلاى ستيشن
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عصام عبد القادر مدير عام جمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب أجهزة البلاى استيشن وكمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.

فبناءا على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة حركة البضائع وإدارة مكافحة التهريب الجمركي بنويبع مفادها إعتزام  ا . م  سائق السيارة رقم 6241 مصرية قادمة من السعودية تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة داخل جسم الشاحنة قيادته والمحملة عليها مشمول البيان الجمركي رقم 1893 لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم خ . ع . خ .

وبالعرض على الأستاذ رمضان قرني مدير مكتب المدير العام قرر تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية من محمد عبدالخالق بمكافحة التهرب الجمركى ومصطفي الجبالي وعمر عبدالنور فتبين وجود 8 أجهزة بلاي استيشن مخفاه داخل تلفزيون ملون قديم و 7 شاشه بلاي استيشن و 170 شال رجالي متنوع و 29 دستة بودرة أساس موزعة داخل الأمتعة الشخصية وبلغت قيمه المضبوطات 48600 جنيه وبلغت التعويضات المستحقة 38415 جنيه.

قرر  طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقم 49 لسنه 2019 وتحريز المضبوطات.

وحرر المحضر أحمد فيصل وطلب الراكب التصالح وسدد التعويض المستحق يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

 


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أجهزة البلاى استيشن

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تهريب

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