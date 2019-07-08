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ترامب يعلن فتح مراكز الاحتجاز الحدودية أمام وسائل الإعلام

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:00 م
ترامب يعلن فتح مراكز الاحتجاز الحدودية أمام وسائل الإعلام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين عن فتح مراكز احتجاز المهاجرين أمام الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد انتقادات حول ازدحام تلك المراكز وتردى شروط المعيشة الصحية بها.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، أن هذا الإعلان جاء بعد تقارير صحفية أشارت إلى احتجاز الأطفال في زنزانات تكثر فيها الأمراض، الأمر الذي وصفه ترامب بأنه "كاذب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا المهاجرين إلى عدم القدوم إلى الولايات المتحدة، إذا لم تعجبهم ظروف الحياة في مراكز الاحتجاز الأمريكية. 
يذكر أن الشرطة الأمريكية أوقفت في مايو الماضي 144 ألف شخص ووضعتهم قيد الاحتجاز في مراكز على الحدود، ومراكز إيواء ينقل إليها القاصرون والعائلات.


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