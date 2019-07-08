تجديد حبس متهمة 15 يوما بتهمة التواصل مع قنوات إخبارية محرضة

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس آية علاء 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

تواجه المتهمة بالقضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.