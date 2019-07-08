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تجديد حبس شقيقين بتهمة سرقة سيدة وسحلها بحلوان

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:55 م
تجديد حبس شقيقين بتهمة سرقة سيدة وسحلها بحلوان محكمة-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة ربة منزل وسحلها أثناء سرقة حقيبة من يدها باستخدام  توك توك .
 
وردت معلومات لقسم شرطة المعصرة، تفيد قيام الأهالى بضبط شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بشارع الكابلات بدائرة القسم، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.
 
بالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقان، وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، وبحوزتهما مركبة "توك توك" مستأجرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنه حال سير إحدى السيدات ربة منزل "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن" بمحل البلاغ، فوجئت بقيام المتهمين بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضاً، وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن الأهالى من ضبط المتهمين.
 
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدماً فى ذلك مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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