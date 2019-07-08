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تأييد حبس 9 متهمين بتهمة تكوين شبكة دعارة فى المرج

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:55 م
تأييد حبس 9 متهمين بتهمة تكوين شبكة دعارة فى المرج محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح مستأنف المرج، رفض استئناف 9 متهمين وتأييد حكم حبسهم سنة سنة بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب.

 

والبداية بتلقى رجال المباحث الآداب، معلومات تفيد بتحويل شقة سكنية إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتردد راغبو المتعة عليها، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المتهمة مالكة الشقة تستقطب راغبى المتعة لممارسة الرذيلة مع فتيات.

 

وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة ومداهمة الشقة، وضبط 9 متهمين وإحالتهم لنيابة المرج التى أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة التى قضت بحبسهم سنة مع الشغل بتهمة ممارسة الدعارة.

 


مباحث الآداب

شبكة دعارة

المرج

ضبط شبكة دعارة فى المرج

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