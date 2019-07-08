تأييد حبس سباك وزوجته 7 سنوات بتهمة تبادل الزوجات

كتب ــ كريم صبحى

قضت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، برفض استئناف سباك وزوجته وتأييد حكم حبسهما 7 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.

كانت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشارعمرو عوض وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، أحالت المتهمين لمحكمة الجنح ووجهت لهما 3 تهم.

كشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" تحت اسم "يوسف ومها تبادل زوجات" يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتادل زوجة المتهم مع آخرين.

وكانت مباحث الاتصالات والانترنت، قد تلقت بلاغا بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، "الفيس بوك" عن وجود صفحة شخصية للمتهم تدعو لاستقطاب راغبى المتعة، حيث تبين من التحريات أن صاحب الصفحة شخص يعمل سباكا وتم استئذان النيابة العامة لضبطه.

انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة شبرا الخيمة، وتم ضبطه وزوجته والتحفظ على هواتف وأجهزة محمول المتهمين، وبفحصه تم العثور على صور لزوجته فى أوضاع مخلة، أرسلها لأشخاص تواصل معهم لإقامة حفلات جنسية عن طريق زوجة كل منهم.

واعترفت المتهمة بارتكابهما للواقعة فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها يعمل "سباك"، وشعر بملل من العلاقة الزوجية بينهما وعرض عليها فكرة إقامة علاقة جنسية مع زوجين عن طريق التبادل، وأضافت المتهمة أن زوجها، أنشأ صفحة على فيس بوك وتواصل مع أشخاص وأقاموا حفلات جنسية.

يذكر أن مباحث الآداب، ضبطت شبكتين لتبادل الزوجات من قبل بمنطقة شبرا الخيمة وتم الحكم عليهما بالحبس.