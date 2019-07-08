سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 10:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

انخفاض الليرة التركية متأثرة بإقالة محافظ البنك المركزى

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:53 ص
انخفاض الليرة التركية متأثرة بإقالة محافظ البنك المركزى الليرة التركية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عادت الليرة التركية اليوم الاثنين إلى التراجع بعدما سجلت مطلع مايو ارتفاعا ملحوظا، وجاء هذا الانخفاض مع تجدد المخاوف من تأثير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية فى تركيا، خاصة بعد عزل محافظ البنك المركزى مراد تشتين قايا.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن العملة التركية سجلت عند بدء التداول 5.7718 ليرة للدولار بانخفاض بلغ نسبته 2.56%، مشيرة إلى أن هذا الهبوط جاء بعد عزل الرئيس التركي محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا؛ ليحل محله نائبه مراد أويصال. 
وكان أردوغان قد عبر مرارا عن استيائه من الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ، وطالب بخفضه ، حيث يرى أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وينعش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو الماضي ، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.


الليرة التركية

البنك المركزى التركى

انهيار الليرة التركية

إقالة محافظ البنك المركزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسلسل "تعذيب السجون" لا يتوقف فى تركيا.. تقارير تكشف أكثر من 100 حالة توفيت نتيجة الانتهاكات داخل زنازين أردوغان.. والمنظمات الحقوقية "ودن من طين وودن من عجين".. وخبراء يؤكدون: لابد من تدخل المجتمع الدولى

الأحد، 07 يوليه 2019 10:00 م

"نيويورك تايمز": أردوغان يخاطر بمصداقية تركيا ومفاقمة أزمتها الاقتصادية

الأحد، 07 يوليه 2019 11:39 ص

أزمات أردوغان داخلية وخارجية.. أنقرة تنتظر عقوبات من واشنطن بسبب سياسات الرئيس التركى.. و"مباشر قطر": خطط أمريكية تفضح أكاذيب أردوغان.. ودراسة تكشف: 80% من الأتراك لا يثقون في إعلام تركيا

الأحد، 07 يوليه 2019 11:07 م

فضيحة القرن لمخابرات تركيا والجماعة.. شاب يكشف تجارة التنظيم بالإخوان كلاجئين بإسطنبول.. يتحصلون على معونات تعادل 20 مليون جنيه شهريا عن 2000 هارب لا يتقاضون مليما.. ينفقونها على القيادات ويرفضون مساعدة "النمل"

الأحد، 07 يوليه 2019 08:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

مالي تصارع كوت ديفوار على تذكرة ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

فيديو.. المكسيك تهزم أمريكا 1-0 وتفوز ببطولة الكأس الذهبية للمرة الثامنة

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

رغم الخروج.. 20 صورة لن تنسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

آليات " البترول" لتوفير احتياجات السوق من البنزين والسولار ×12 نقطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة