انخفاض الليرة التركية متأثرة بإقالة محافظ البنك المركزى

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عادت الليرة التركية اليوم الاثنين إلى التراجع بعدما سجلت مطلع مايو ارتفاعا ملحوظا، وجاء هذا الانخفاض مع تجدد المخاوف من تأثير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية فى تركيا، خاصة بعد عزل محافظ البنك المركزى مراد تشتين قايا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن العملة التركية سجلت عند بدء التداول 5.7718 ليرة للدولار بانخفاض بلغ نسبته 2.56%، مشيرة إلى أن هذا الهبوط جاء بعد عزل الرئيس التركي محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا؛ ليحل محله نائبه مراد أويصال.

وكان أردوغان قد عبر مرارا عن استيائه من الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ، وطالب بخفضه ، حيث يرى أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وينعش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو الماضي ، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.