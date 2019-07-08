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اليوم .. رئيس الوزراء يلتقى نظيره التنزانى لبحث سبل التعاون المشترك

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:58 ص
اليوم .. رئيس الوزراء يلتقى نظيره التنزانى لبحث سبل التعاون المشترك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء التنزانى، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
 
كان رئيس الوزراء قد استعرض فى اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس الأحد، تقريراً حول المؤشرات الإيجابية المتعلقة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى شهدت ارتفاعات إيجابية خلال الفترة الماضية، بما يعكس ثقة متزايدة من جانب الشركات والكيانات الأجنبية الكبرى فى السوق المصرى. 
 
وأكد رئيس الوزراء، أن ما حققته مصر من نجاح اقتصادى لافت خلال الفترة الماضية، يعد ثمرة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته القيادة السياسية، وسارت فى تنفيذه بدعم من شعب مصر العظيم الذى يعود إليه الفضل فى هذا النجاح، بما تمتع به من وعى ومثابرة قادتا إلى عبور المرحلة الصعبة من الإصلاح. 
 
 

رئيس وزراء تنزانيا

مصر وتنزانيا

العلاقات الثنائية

مصطفى مدبولى

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