السجن المشدد 9 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين وعاطل بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر هيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، وسكرتارية فلبس صبحى وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 8142 جنايات بلبيس لسنة 2019، عندما تمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط "م ق ح"، مقيم قرية السلام، بالقرب من كوبرى بالطريق الاقليمى، بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث القضية رقم 1646 جنايات بلبيس لسنة 2019، عندما تمكن النقيب إسلام يسين، معاون مباحث بلبيس، من ضبط "باسم. م م"، مقيم أولاد مهنا، بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.