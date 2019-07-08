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السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة مسن بالإكراه فى السلام

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:23 م
السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة مسن بالإكراه فى السلام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه فى السلام.

 

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "إبراهيم. أ"، بالاشتراك مع فوزى.س عاطل فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلًين دراجة بخارية، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول، وحقيبة من مسن بالإكراه فى منطقة السلام بعد أن استغل مرور المجنى عليه من أحد شوارع المنطقة خالى من المارة، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهددهينه لإجباره على إعطائه متعلقاته ولاذا بالفرار.

 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة السلام ، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث مسن وبسؤاله عن سبب استغاثتها أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه.

 

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين ، بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات.

 

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قسم السلام

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