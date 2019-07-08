"الرى": نفقات إزالة ورد النيل والحشائش تزيد على مليار جنيه سنويًا

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن ما يتم إنفاقه على إزالة الحشائش وورد النيل من شبكة الترع يزيد على مليار جنيه سنوياً، حيث يصل طول شبكة الترع والمصارف ونهر النيل إلى 55 ألف كم ويتم إزالة الحشائش ثلاث مرات فى السنة وأن بعض الترع والمصارف تتطلب القيام بأعمال التطهيرات وازالة ورد النيل بصفة شهرية .



وقال الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى أن المياه العذبة تنمو فيها نباتات مائية، مثل ورد النيل وهذه ظاهرة طبيعية، ومن مسئولية الوزارة وضع برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل إلى جميع مستخدميها على الترع.



وأضاف عبد العظيم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، والتى حددت تلك الحصة حيث كان وقتها عدد السكان لا يزيد عن 40 مليون نسمة، اليوم نحن أكثر من 100 مليون، وبالتالى نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 600 مليون متر مكعب فى العام وهذا تحت خط الفقر المائى، مشيراً إلى أن كمية المياه التى حددتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" 1000 متر مكعب، ونحن أقل من 600 متر للفرد فى العام، ولذلك مطلوب منا الحفاظ على هذه المياه التى تمثل حياة المصريين.