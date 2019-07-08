"الرى": نفقات إزالة ورد النيل والحشائش تزيد على مليار جنيه سنويًا

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن ما يتم إنفاقه على إزالة الحشائش وورد النيل من شبكة الترع يزيد على مليار جنيه سنوياً، حيث يصل طول شبكة الترع والمصارف ونهر النيل إلى 55 ألف كم ويتم إزالة الحشائش ثلاث مرات فى السنة وأن بعض الترع والمصارف تتطلب القيام بأعمال التطهيرات وازالة ورد النيل بصفة شهرية .
وقال الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى أن المياه العذبة تنمو فيها نباتات مائية، مثل ورد النيل وهذه ظاهرة طبيعية، ومن مسئولية الوزارة وضع برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل إلى جميع مستخدميها على الترع.
وأضاف عبد العظيم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، والتى حددت تلك الحصة حيث كان وقتها عدد السكان لا يزيد عن 40 مليون نسمة، اليوم نحن أكثر من 100 مليون، وبالتالى نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 600 مليون متر مكعب فى العام وهذا تحت خط الفقر المائى، مشيراً إلى أن كمية المياه التى حددتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" 1000 متر مكعب، ونحن أقل من 600 متر للفرد فى العام، ولذلك مطلوب منا الحفاظ على هذه المياه التى تمثل حياة المصريين.
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بواسطة:
عاطف احمد احمد علي
حماية القنوات المائية منفعة لكل المصريين حكومة وشعبا
اود ان اؤكد علي اهمية تنظيف الترع والمصارف المائية له فوائد عديدة ويجب ان الدولة والشعب وجميع الوزرات تهتم بهذا الموضوع ويعتبر مشروع قومي لانه يعتبر وقاية من الامراض والحفاظ علي الثروة المائية وانتاج زراعي جيد خالي من الملوثات لذلك اتمني ان يكون مشروع تبطين الترع والمصارف المائية في جميع انحاء جمهورية مصر العربية وعدم القاء المخلفات في الترع من صرف صحي وخلافه بالاضافة الي ذلك الزبالة تكاليف هذه العمل ياتي من المصالحات وتحصيل الاموال التي سوف يتم تحصيلها من المخالفات للبناء علي جانبي الترع لو تم تبطين الترع وتنظيفها سوف تروي الاراضي الزراعية بمياه نظيفة غير ملوثة فرض غرامة كبيرة علي اي شخص او قرية يتم القاء المخلفات في الترع الخاصة بها المحافظة علي المياه وعدم امتصاصها بترك ورد النيل علي سطح المياه في الترع والمصارف سهولة جريان المياه في الترع والمصارف المائية المحافظة علي الثروة السمكية في الترع والمصارف المائية هناك فوائد عديدة وحتي المنظر العام للترع والمصارف وارجو من اي مسؤول ان يلقي نظرة علي الترع والمصارف المائية في القري والارياف سوف يجد انها مليئة بمخلفات الصرف الصحي وورد النيل والحيوانات النافقة وجميع انواع المخلفان وكذلك اكياس من البلاستيك طافية فوق المياه الراكدة الغير نظيفة والملوثة بكافة انواع المخلفات وتجد الفلاج يستخدم هذه المياه في الري وبعد ذلك نسال عن مصادر الامراض اتمني ان يعمل المسؤولين علي حل هذه المشكلة حل جذري بتطبطين الترع ومصدر التكلفة موجود والطوب المستخدم بالتطبطين متوفر في مصر والاسمنت وكذلك العمالة ربنا يوفق كل مسؤول في حل مشاكل مصر حتي ينعم العباد والحيوانات والزرع