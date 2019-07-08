الجيزة تطرح مزايدة علنية لحق إستغلال فرز القمامة بمجمع شبرامنت

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عن إجراء مزايدة علنية لحق استغلال فرز القمامة بمجمع القمامة بشبرامنت لمدة 6 اشهر .

و قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن المزايدة تأتى في إطار خطة الدولة في النهوض بمستوي النظافة والتخلص الأمن من كافة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة فضلا عن الجهود المبذولة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات المستخدمة فى منظومة النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس.

وأضاف راشد أن المحافظة تولي إهتمام بالغ بمنظومة النظافة حيث تم تفعيلها بأحياء إمبابه وبولاق الدكرور والعمرانية ويتم رفع حوالى 6 ألاف طن قمامة يومياً ويتم نقلها إلى المقالب العمومية بشبرامنت والمريوطية، لافتا إنه تم الإعلان عن مزايدة لحق إستغلال فرز القمامة حيث سيتم فصل المخلفات الصلبة عن مخلفات القمامة حتى تقوم المصانع بإعادة تدويرها مرة أخرى والاستفاده منها بطريقة أمنة، و أن الهدف من التجربة إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإستغلالها في تحقيق عائد ينفق منه على صيانة المعدات ومنظومة النظافة .

ومن جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بأنه يتم سحب كراسة الشروط موضح بها كافة الشروط والبيانات الفنية والمستندات و يقدم العطاء فى مظروفين أحدهما فنى موضح به المواصفات والبيانات الفنية والمستندات والتأمين المؤقت كاملاً والأخر مالى موضح به الاسعار وتسحب كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية مقابل دفع قيمتها الموضحة طلب مدموغ مقدم لإدارة العقود بالهيئة المطلوبة ولن يتم الالتفات لأى عطاء يرد بعد موعد جلسة فتح المظاريف الفنية المقرر لها موعد 15/7/2019 فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .