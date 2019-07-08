سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 12:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تطرح مزايدة علنية لحق إستغلال فرز القمامة بمجمع شبرامنت

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:10 م
الجيزة تطرح مزايدة علنية لحق إستغلال فرز القمامة بمجمع شبرامنت اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عن إجراء مزايدة علنية لحق استغلال فرز القمامة بمجمع القمامة بشبرامنت لمدة 6 اشهر .
 
و قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن المزايدة تأتى في إطار خطة الدولة في النهوض بمستوي النظافة والتخلص الأمن من كافة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة فضلا عن الجهود المبذولة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات المستخدمة فى منظومة النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس.
 
وأضاف راشد أن المحافظة تولي إهتمام بالغ بمنظومة النظافة حيث تم تفعيلها بأحياء إمبابه وبولاق الدكرور والعمرانية ويتم رفع حوالى 6 ألاف طن قمامة يومياً ويتم نقلها إلى المقالب العمومية بشبرامنت والمريوطية، لافتا إنه تم الإعلان عن مزايدة لحق إستغلال فرز القمامة حيث سيتم فصل المخلفات الصلبة عن مخلفات القمامة حتى تقوم المصانع بإعادة تدويرها مرة أخرى والاستفاده منها بطريقة أمنة، و أن الهدف من التجربة إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإستغلالها في تحقيق عائد ينفق منه على صيانة المعدات ومنظومة النظافة .
 
ومن جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بأنه يتم سحب كراسة الشروط موضح بها كافة الشروط والبيانات الفنية والمستندات و يقدم العطاء فى مظروفين أحدهما فنى موضح به المواصفات والبيانات الفنية والمستندات والتأمين المؤقت كاملاً والأخر مالى موضح به الاسعار وتسحب كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية مقابل دفع قيمتها الموضحة طلب مدموغ مقدم لإدارة العقود بالهيئة المطلوبة ولن يتم الالتفات لأى عطاء يرد بعد موعد جلسة فتح المظاريف الفنية المقرر لها موعد 15/7/2019 فى تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
 
 
 

النظافة

مقلب شبرامنت

المخلفات الصلبة

فرز القمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة