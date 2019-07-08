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التموين: سحب تراخيص مستودعات البوتاجاز المتلاعبة فى أسعار الأسطوانات

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:43 م
التموين: سحب تراخيص مستودعات البوتاجاز المتلاعبة فى أسعار الأسطوانات أنابيب بوتاجاز - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستودعات البوتاجاز من بيع الأسطوانات بأزيد من السعر المقرر، حيث تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على منافذ توزيع الأسطوانات فى المحافظات المختلفة وتحرير محاضر ضد اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار حيث تصل العقوبات إلى إلغاء تراخيص المستودعات المخالفة.

 

وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن حملات الجهاز التى شنتها سيارات الضبطية القضائية أسفرت عن ضبط مستودعات غاز للبيع بأزيد من السعر المقرر فى مناطق الحرفيين والمرج والسلام وشبرا بالقاهرة وبمحافظتى الجيزة والإسكندرية، وتم التحفظ على عدد 5000 إسطوانة للاستهلاك المنزلى وتوزيعها على المواطنين بالسعر الرسمى، تحت إشراف مديريات التموين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.


التموين

مستودعات البوتاجاز

اسعار البوتاجاز

تراخيص المستودعات

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