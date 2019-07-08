اضبط مخالفة.. أكوام من القمامة أمام قصر الثقافة الجديد بقنا (صور)

قنا- وائل محمد

رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتشار أكوام القمامة أمام قصر الثقافة الجديد، والذى تم افتتاحه منذ 4 شهور مما أدى إلى انتتشار الحيوانات الضالة والروائح الكريهة بالمنطقة.

وأظهرت الصور تجمع أكوام القمامة على جانبى الطريق أمام البوابة الرئيسية لقصر ثقافة قنا، وأدى هذا إلى انتشار الناموس والذباب والكلاب الضالة، وانعدام المظهر الجمالى للمنطقة القريبة من شارع الرياح.

وطالب الأهالى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بالتدخل لشن حملات نظافة مستمرة بالمنطقة لرفع تراكمات القمامة أولا بأول، ومتابعة دورية للسيارات النظافة المكلفة برفع القمامة من الشوارع الجانبية والرئيسية، وإزالة مقلب القمامة من أمام قصر الثقافة الذى يشوه المكان.