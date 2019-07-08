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استمرار حبس شخصين ضبط بحوزتهما حشيش قبل ترويجه بمنطقة الظاهر

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:20 ص
استمرار حبس شخصين ضبط بحوزتهما حشيش قبل ترويجه بمنطقة الظاهر حشيش-أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 550 جرام حشيش بقصد الاتجار فى الظاهر .
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تمكنت من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، تم اتخاذ الإجراءات القانوني.

مباحث مكافحة المخدرات

حيازه مواد مخدرة

مكافحة المخدرات

المخدرات فى الظاهر

الضاهر

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