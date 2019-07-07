صور.. جامعة الوادى الجديد تنفذ ورش عمل بهدف تنمية مهارات المرأة الريفية بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت جامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن استكمال تنفيذ خطتها لتطوير قرى الشركة من خلال تولى قسم تربية الطفل بكلية التربية، وعقد ورش عمل لمدة يومين بهدف تنمية مهارات المرأة الريفية بالقرية.

أكد رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوى، أن الورش تضمنت تدريب الإناث بالقرية على فن الأورجانى من خلال تدريبهن على طى الورق واستخدام المناديل وورق الجرائد وأكياس البلاستيك من خلال عمل "فازات" الورد وأوراق الشجر، وصناعة بعض الزهريات وتدوير بعض المخلفات للمساهمة فى تجميل منازلهن من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.

وأشار طنطاوى، إلى أن تمكين المرأة وتنمية مهاراتها من أولويات خطة التطوير، وأنه سيجرى عمل معرض لعرض بعض الأعمال الجيدة التى ستنفذها السيدات بالقرية فى نهاية خطة التطوير وتكريم المتميزات منهن.



ورش عمل تنمية مهارات المرأة الريفية



ورش عمل تنمية مهارات المرأة الريفية



ورش عمل تنمية مهارات المرأة الريفية



ورش عمل تنمية مهارات المرأة الريفية



ورش عمل تنمية مهارات المرأة الريفية



ورش عمل تنمية مهارات المرأة الريفية