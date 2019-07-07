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الحشد الشعبى العراقى يعلن تدمير مقر لداعش جنوب قضاء البعاج

الأحد، 07 يوليه 2019 09:40 ص
الحشد الشعبى العراقى يعلن تدمير مقر لداعش جنوب قضاء البعاج عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت قوات الحشد الشعبى بالعراق، اليوم الأحد، تدمير أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابى خلال العملية العسكرية (إرادة النصر) التى انطلقت لتطهير المناطق بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار من فلول التنظيم.

وقالت هيئة الحشد ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قواتها قامت بتدمير مقر لداعش فى منطقة المالحات جنوب قضاء البعاج، مضيفة أنه تم العثور على تجهيزات عسكرية ولوجستية لداعش داخل المقر.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة - فى وقت سابق اليوم - عن انطلاق عملية (إرادة النصر)، التى تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التى تختبئ فى هذه المناطق الصحراوية.

 


الحشد الشعبى العراقى

العراق

أهبار العراق

تدمير مقر داعش

قضاء البعاج

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