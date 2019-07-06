مناورة عسكرية أمريكية فى "التنف" بمشاركة فصائل سورية معارضة

أجرت القوات الأمريكية المتواجدة في "قاعدة التنف" - عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن - مناورات عسكرية بمشاركة مسلحين من المعارضة السورية تدعمهم واشنطن في تلك المنقطة.
وذكرت جماعة تدعى "مغاوير الثورة" تابعة للمعارضة السورية - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت - أن "المناورات التي استخدمت فيها أنواع عدة من الصواريخ وراجمات الصواريخ والمدفعية والهاونات تدفع للبقاء على درجة عالية من الجاهزية لمواجهة تحركات تنظيم (داعش) في البادية السورية ".
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