مصرع 6 وإصابة 190 فى إعصار مقاطعة لياونينج بالصين و145 مليون دولار خسائر

بكين أ ش أ

أعلنت سلطات مقاطعة لياونينج شمال شرقى الصين، اليوم السبت، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم فى الإعصار القوى الذى ضرب المقاطعة الأربعاء الماضى، إضافة إلى إصابة 190 آخرين، وتضرر أكثر من 28 ألفا و600 شخص.

كما تسبب الإعصار فى خسائر اقتصادية تجاوزت مليار يوان، بما يعادل 145 مليون دولار.

وأوضحت السلطات، فى بيان صحفى، أن الإعصار استمر لمدة 15 دقيقة وكان مصحوبا برياح سرعتها 23 مترا فى الثانية، وضرب مدينة كاييوان مساء الأربعاء الماضى، واجتاح مجمعا صناعيا، قبل أن ينحرف جهة الجنوب.

وأضافت السلطات أن إمدادات الطاقة الكهربائية والماء قد عادت فى معظم المناطق المتضررة بالإعصار، والمتوقع إصلاح المنازل المتضررة خلال الأيام المقبلة.