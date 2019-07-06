محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال مكافحة أمراض زراعة القطن بكافة المراكز

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية زراعة محصول القطن لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية و حرص الدولة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة بأسعار مناسبة.

وأوضح آمنة أنه تم توجيه إدارة الإرشاد والمكافحة بجميع الإدارات الزراعية بالمرور على كافة المساحات الإجمالية المنزرعة بالقطن هذا العام بزمام المحافظة والتى قدرت ب37600 فدان هذا الموسم

وكذلك ضرورة الاهتمام بالزراعات الصيفية وقيام لجان القطن والمكافحة الحقلية بزراعة البحيرة بفحص المساحات المنزرعة والعلاج الفوري للإصابات للحصول على أعلى إنتاجية .

من جانبه اكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم خلال الفترة الماضية انه جارى المرور على زراعات القطن وعلاج المساحات المصابة مباشرة وبالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة

بالإضافة إلى فحص زراعات الذرة والأرز من قبل لجان المكافحة بالمديرية والإدارات التابعة وتقديم الدعم الفنى والتوصيات اللازمة فى حالة وجود إصابات .