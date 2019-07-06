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لو ضغطك منخفض.. خطوات لرفع ضغط الدم فى المنزل

السبت، 06 يوليه 2019 04:00 ص
لو ضغطك منخفض.. خطوات لرفع ضغط الدم فى المنزل ضغط الدم-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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يمكنك رفع ضغط الدم سريعا فى المنزل من خلال تناول الطعام، فقط تناول المزيد من الملح والماء، وتناول نظام غذائي مناسب.
 
وذكر موقع مايو كلينيك أن الملح يحتوي على الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب كمية كبيرة من الملح بالجسم فى فشل القلب، لذا يجب على المريض الذي يعاني من انخفاض ضغط الدم طلب نصيحة الطبيب قبل استخدام الملح لرفع ضغط دمه.
ضغط
ضغط
 
ايضا  الماء يرفع ضغط دم الشخص عن طريق ترطيب الجسم ورفع كمية الدم في الجسم، وعلى الرغم من أهمية تناول السوائل ، احرص على تجنب تناول سوائل التجفيف مثل الكحول او مدرات البول مثل الكافيين. 
 
بالإضافة إلى ذلك ، تعالج الأدوية حالات انخفاض ضغط الدم الانتصابي ، وهو انخفاض في ضغط الدم وينتج عن الوقوف، وأدوية آخرة تعمل على زيادة  ضغط الدم عن طريق زيادة حجم الدم ، وتضيق الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.
 

ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم

الضغط

الاوعية الدموية

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