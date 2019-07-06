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لو خضعت لعملية.. اعرف الوقت اللى يحتاجه التخدير للخروج من الجسم

السبت، 06 يوليه 2019 12:30 ص
لو خضعت لعملية.. اعرف الوقت اللى يحتاجه التخدير للخروج من الجسم التخدير - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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التخدير هو مزيج من الأدوية المستخدمة لمنع الألم وتقليل الانزعاج أثناء الجراحات الطبية، وقد تستمر آثاره لفترة قصيرة من الوقت وعادة ما تزول بعد الجراحة.
 
ويعتمد طول المدة التى يستغرقها جسمك للتخلص من آثار التخدير على  الأدوية المستخدمة ونوعها والجرعة وحالتك الصحية.

أنواع التخدير

ينقسم التحذير إلى أنواع وفقا لما عرضه موقع "better health" واعتمادا على النوع تختلف مدة بقائه فى الجسم:

التخدير الموضعى

تخدير
تخدير

 

ويستخدم هذا النوع من التخدير أدوية مخدرة موضعية لتخدير مساحة من الجسم، يمكن تناولها عن طريق الحقن أو الأدوية الموضعية، وتتلاشى تأثير الأدوية المخدرة الموضعية فى غضون ساعات قليلة، لذا يمكن التعافى بسرعة والعودة إلى حالتك الطبيعية فى غضون ساعات قليلة.
 

تخدير عام

تحت تأثير التخدير العام تفقد الوعى تماما، ويستخدمه الأطباء عادة فى العمليات الطويلة والمعقدة، يمكن للمرضى تناول الأدوية بطريقتين، كسائل عن طريق الحقن أو كغاز تتنفسه من خلال قناع.
 
ستؤثر الأدوية بسرعة بعد إدخالها فى جسمك وقد تتلاشى بعد عدة ساعات، وقد يعود وعيك مباشرة بعد تلتشى آثار المخدر، وستكون مستيقظًا تمامًا بعد يوم أو أكثر، وهذا يتوقف على الجرعة وحالتك الصحية.

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بنج

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