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للنباتيين.. العدس والفاصوليا والشيكولاتة بدائل للحمة للحصول على الحديد

السبت، 06 يوليه 2019 10:30 م
للنباتيين.. العدس والفاصوليا والشيكولاتة بدائل للحمة للحصول على الحديد اطعمه غنيه بالحديد
كتبت هند عادل

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الحديد معدن أساسى للصحة، وعلى الرغم من أن اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية تعد مصادر جيدة للحديد إلا أن العديد من الأطعمة النباتية تحتوى أيضًا على الكثير من هذا المعدن المهم للوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

عن طريق اختيار الأطعمة المناسبة يمكن للأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا نباتيا تلبية احتياجاتهم اليومية من الحديد دون الحاجة إلى تناول المكملات الغذائية.

أطعمه غنية بالحديد للنباتيين:

العدس

العدس غني بالحديد والبروتين والألياف مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي، كل كوب من العدس المطبوخ يحتوي على 6.59 ملليجرام من الحديد، و 17.86 جرام من البروتين.

يحتوى العدس أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى بما في ذلك الفيتامينات B والماغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، وتشير الأبحاث إلى أن تناول العدس بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بالسكري والسمنة والسرطان وأمراض القلب.

 

الفاصوليا البيضاء

تحتوى الفاصوليا البيضاء على كميات عالية من الحديد وغنية بالبروتين والألياف وتقلل من  خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من أن الشوكولاتة هي عادة حلوى إلا أن تناول 3 أوقية من الشوكولاتة الداكنة يوفر 7 مليجرام من الحديد، لأن الكاكاو من أفضل مصادر مضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتى قد توفر فوائد للقلب وحماية الأعصاب  وتعزيز المناعةوتحسين الوظيفة الإدراكية والمزاج.

البطاطس

تعد البطاطس من المواد الغذائية الأساسية في العديد من الثقافات ويمكن أن تفيد الصحة بطرق عديدة، فهى مصدر للكربوهيدرات والألياف الغذائية والنشا المقاوم وفيتامين C والبوتاسيوم.


الانيميا

الحديد

نقص الحديد

اطعمه غنيه بالحديد

النباتيين

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