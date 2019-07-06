لاعبو أوغندا: نروج للسياحة فى بلادنا من مصر.. والنيل رابط بين الشعبين

أصدر الوفد الممثل لهيئة تنشيط السياحة الأوغندية في مصر أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية بيانًا دعا فيه المصريين إلى زيارة أوغندا لرؤية ما يوجد فيها من معالم وأماكن طبيعية جميلة، أبرزها منبع نهر النيل والجبال التي تعتليها الثلوج والغوريلا، وغيرها من المناطق الجاذبة للسياحة التي من شأنها جذب الاستثمارات.

الوفد الأوغندي لم يقتصر فقط على مسؤولين من هيئة السياحة، إلا أنه ضم مسؤولين في الحكومة والبرلمان الأوغندي ووزراء ونشطاء أيضًا، في إطار خطة الحكومة الأوغندية للنهوض بالسياحة، بمشاركة نانسى عبد الهادى ممثلة وزارة السياحة الأوغندية، والمرافقة للوفد.

وترى وزارة السياحة الأوغندية أن تواجد المنتخب الأوغندي في مصر بمثابة ترويج للسياحة الأوغندية خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتتعامل معه كأحد عناصر حملة الترويج السياحة الأوغندية، وتعزيزًا لذلك تم توقيع اتفاقية بين هيئة تنشيط السياحة « UTB » واتحاد كرة القدم الأوغندي « FUFA » لترويج السياحة، وخصوصًا في ظل تواجد عنصر داخل الفريق يتعلق به المشجع المصري وهو المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا و«حسن واساوا» لاعب فريق طلائع الجيش المصري، وكابتن الفريق «دينيس أونيانجو» حارس مرمي الفريق.

وقال البيان إن نجوم منتخب أوغندا أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في حملة الترويج بإيجابية من أجل بلادهم التي تمتلك العديد من المعالم الطبيعية الخلابة، وخص اللاعبون الشعب المصري بدعوة زيارة بلادهم حيث يبدأ نهر النيل شريان الحياة في مصر.

اللاعب الأوغندي إيمانويل أوكوي قال إنه من أجل تشجيع السياحة في بلادنا علينا أن نظهر حقيقة الشعب الأوغندي للناس، والذي تتسم معاملاته بالأخلاق والاحترام، لافتًا إلى أن هناك علاقات تجمع الشعبين المصري والأوغندي، وهذا أمر آخر يشجع تجربة السفر إلى أوغندا لمعرفة الكثير عنها، مشيرًا إلى أن أخلاق الأوغنديين تظهر في الملعب، وأن ذلك أبرز ما يعطي انطباع للمصريين عن أوغندا .

أشار أوكوي إلى أن أهم ما يميز أوغندا هو طقسها اللطيف والطبيعة الخلابة حيث الكثير من المناظر الطبيعية، فضلًا عن أنها منبع النيل، وهذا الشئ المهم لأنه يربطنا بمصر.

لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب الأوغندي حسن واسوا قال إن الشعب المصري يحب الكرة والأوغندي أيضًا وهذا عامل مشترك بين الشعبين، وعندما يعرف المصريين أو الأوغنديين قادموا يهتموا لقدومهم لأن الأوغنديين مختلفين في التعامل عن بقية اللاعبين الأفارقة، مشيرًا إلى أن تواجدهم في مصر فرصة جيدة جدًا لدعوة الفريق المصري للعب في أوغندا للترويج للسياحة، وأعتقد أن الفكرة محل ترحيب.

وقال اللاعب المقيم في مصر بحكم تواجده في نادي طلائع الجيش، إن هناك أكلات شعبية أوغندية ستلقى إعجاب المصريين، مضيفًا: «أشجع كل الشعب المصري وخصوصًا الشباب البدأ في خوض تجربة السفر إلى أوغندا».

اللاعب دينيس أونيانجو حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي «ماميلودي صن داونز»، قال إنه دعا أصدقاءه في جنوب إفريقيا لزيارة أوغندا وجربوا الأكلة الشعبية الشهرية «رولكس»، كما أنهم زاروا بحيرة فيكتوريا والجبال.