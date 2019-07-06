لاعبو أوغندا: نروج للسياحة فى بلادنا من مصر.. والنيل رابط بين الشعبين

أصدر الوفد الممثل لهيئة تنشيط السياحة الأوغندية في مصر أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية بيانًا دعا فيه المصريين إلى زيارة أوغندا لرؤية ما يوجد فيها من معالم وأماكن طبيعية جميلة، أبرزها منبع نهر النيل والجبال التي تعتليها الثلوج والغوريلا، وغيرها من المناطق الجاذبة للسياحة التي من شأنها جذب الاستثمارات.
الوفد الأوغندي لم يقتصر فقط على مسؤولين من هيئة السياحة، إلا أنه ضم مسؤولين في الحكومة والبرلمان الأوغندي ووزراء ونشطاء أيضًا، في إطار خطة الحكومة الأوغندية للنهوض بالسياحة، بمشاركة نانسى عبد الهادى ممثلة وزارة السياحة الأوغندية، والمرافقة للوفد.
وقال البيان إن نجوم منتخب أوغندا أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في حملة الترويج بإيجابية من أجل بلادهم التي تمتلك العديد من المعالم الطبيعية الخلابة، وخص اللاعبون الشعب المصري بدعوة زيارة بلادهم حيث يبدأ نهر النيل شريان الحياة في مصر.
أشار أوكوي إلى أن أهم ما يميز أوغندا هو طقسها اللطيف والطبيعة الخلابة حيث الكثير من المناظر الطبيعية، فضلًا عن أنها منبع النيل، وهذا الشئ المهم لأنه يربطنا بمصر.
لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب الأوغندي حسن واسوا قال إن الشعب المصري يحب الكرة والأوغندي أيضًا وهذا عامل مشترك بين الشعبين، وعندما يعرف المصريين أو الأوغنديين قادموا يهتموا لقدومهم لأن الأوغنديين مختلفين في التعامل عن بقية اللاعبين الأفارقة، مشيرًا إلى أن تواجدهم في مصر فرصة جيدة جدًا لدعوة الفريق المصري للعب في أوغندا للترويج للسياحة، وأعتقد أن الفكرة محل ترحيب.
وقال اللاعب المقيم في مصر بحكم تواجده في نادي طلائع الجيش، إن هناك أكلات شعبية أوغندية ستلقى إعجاب المصريين، مضيفًا: «أشجع كل الشعب المصري وخصوصًا الشباب البدأ في خوض تجربة السفر إلى أوغندا».
اللاعب دينيس أونيانجو حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي «ماميلودي صن داونز»، قال إنه دعا أصدقاءه في جنوب إفريقيا لزيارة أوغندا وجربوا الأكلة الشعبية الشهرية «رولكس»، كما أنهم زاروا بحيرة فيكتوريا والجبال.
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