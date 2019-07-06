فيديو.. السيسي يوجه الحكومة بوضع حلول لمشكلات البيئة وتطوير الموانئ

ينشر اليوم السابع فيديو تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ومحافظ دمياط.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة حلال الاجتماع بوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

كما وجه الرئيس بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التى تشهدها مصر.