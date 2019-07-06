عميد تربية نوعية عين شمس: دورات مجانية للمتقدمين لاختبارات القدرات

قالت الدكتورة أمانى حنفى، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية بدأت من اليوم استقبال طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات .

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكلية ستجرى الاختبارات فى الفترة المقررة التى حددتها وزارة التعليم العالى على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع .

وأكدت، أن الكلية على أتم استعداد لاستقبال الطلاب، لافتا إلى أن اختبارات القدرات تجرى فى شعبتى التربية "الفنية والموسيقية".

وأشارت، إلى أن الكلية تسهيلا على الطلاب المتقدمين وضعت إرشادات التقدم للاختبارات على موقع الكلية، فضلا عن تعليق تعليمات إرشادية داخل الكلية بإجراءات التقدم والأوراق المطلوبة .

وتابعت، أن الكلية ستحرص على عمل دورات وورش مجانية للطلاب المتقدمين للاختبارات للراغبين لإزالة الرهبة عن الطلاب وإكسابهم مبدأ خاصة بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.