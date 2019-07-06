سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

عميد تربية نوعية عين شمس: دورات مجانية للمتقدمين لاختبارات القدرات

السبت، 06 يوليه 2019 12:25 م
عميد تربية نوعية عين شمس: دورات مجانية للمتقدمين لاختبارات القدرات طلاب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة أمانى حنفى، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية بدأت من اليوم استقبال طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات .

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكلية ستجرى الاختبارات فى الفترة المقررة التى حددتها وزارة التعليم العالى على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع .

وأكدت، أن الكلية على أتم استعداد لاستقبال الطلاب، لافتا إلى أن اختبارات القدرات تجرى فى شعبتى التربية "الفنية والموسيقية".

وأشارت، إلى أن الكلية تسهيلا على الطلاب المتقدمين وضعت إرشادات التقدم للاختبارات على موقع الكلية، فضلا عن تعليق تعليمات إرشادية داخل الكلية بإجراءات التقدم والأوراق المطلوبة .

وتابعت، أن الكلية ستحرص على عمل دورات وورش مجانية للطلاب المتقدمين للاختبارات للراغبين لإزالة الرهبة عن الطلاب وإكسابهم مبدأ خاصة بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

 


جامعه عين شمس

تربيه نوعيه

اختبارات القدرات

طلاب الثانويه العامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2010 طلاب يؤدون اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اليوم

السبت، 06 يوليه 2019 11:38 ص

صور إقبال كثيف الطلاب لتسجيل رغباتهم لاختبارات القدرات بجامعة المنصورة

السبت، 06 يوليه 2019 11:22 ص

بدء اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية بأسوان

السبت، 06 يوليه 2019 09:32 ص

اليوم.. جامعة أسوان تبدأ اختبارات القدرات للطلاب الجدد..اعرف الشروط

السبت، 06 يوليه 2019 07:00 ص

بدء اختبارات القدرات لكليات التربية والإعلام بجامعة جنوب الوادى "اليوم"

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 ص

صور.. مواعيد وخطوات التقدم لاختبارات القدرات والكليات العاملة

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:17 م

20 ألف طالب يسجلون لإجراء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة