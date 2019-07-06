صور.. كيف تستمتع بمصيفك على شاطئ العريش بأقل الأسعار؟

شمال سيناء ـ محمد حسين

يعد شاطئ العريش بشمال سيناء، من أهم شواطئ مصر التى تشهد إقبال المصيفين خلال فترة أجازة الصيف، وهى الواجهة الأولى لكافة سكان محافظة شمال سيناء، ومن يتمكنون من الوصول للمحافظة من أبناء كافة كافة محافظات مصر.

الاستمتاع بمصيف " شاطئ العريش"، بالمجان دخوله وغير مكلف الخدمات المقدمة عليه قياسا بمصايف أخرى، أمام مغريات مميزات الشاطئ وأهمها نظافة مياه البحر، ونعومة الرمال وصفاء الأجواء، ووجود كورنيش للسير ليلا على طول الشاطئ، فضلا عن توفر كافة خدمات المصطاف من كافيهات ومطاعم بكافة درجاتها الشعبية والعادية والسياحية، وتوفير خصوصية الجلوس على الشاطئ تحت ظل الشماسى، وفى خيام وتحت ظلال العرائش، والجلوس على الأرض على الطريقة البدوية ليلا للاستمتاع بالسهر على الرمال، وهى أجواء تتضافر جهود كافة الجهات الحكومية بالمحافظة لاستمتاع المواطنين بها وانعكس هذا على حركة إقبال يوميا فى تزايد مستمر من الأهالى لقضاء وقتهم على الشاطئ.

وفى ذات السياق ، قال سالم صباح مدير السياحة بمحافظة شمال سيناء، أن شاطئ العريش مقسم لعدة شواطئ ومناطق جميعها الدخول اليها مجانا ومتاحة للجميع بدون أى رسوم طوال ساعات النهار.

وأوضح مدير إدارة السياحة، أن هذه الشواطئ على ساحل العريش هى الريسة وأبو صقل وغرناطة والخلفاء والأيوبى وظلال النخيل ، والمساعيد، والوصول إليها يتم عن طريق سيارات الأجرة المخصوص المخصص لها تسعيرة رسمية وفقا لكل منطقة لاتزيد عن 10 جنيهات، أو عن طريق السرفيس المتنقل من وسط المدينة ويصل لكافة هذه المناطق بأسعار من 1 جنيه حتى 3 جنيهات.

ومن جانبه، قال ياسر حسنى ، يعمل فى أحد مكاتب تأجير الشاليهات بالعريش، أن الشاليهات مقسمة لصفوف فى المناطق المحاذية لوسط المدينة وهى غرناطة والخلفاء والأيوبى وتتراوح فيها الأسعار ما بين 50 إلى 300 جنيها فى الليلة الواحدة بحسب موقع ومكونات كل شاليه من تجهيزات.

وأضاف أن البعض يفضل المبيت فى فنادق شعبية تنتشر فى كافة أنحاء مدينة العريش وفيها مبيت الليلة الواحدة يكلف ما بين 40 إلى 130 جنيها والتنقل نهارا للوصول للشواطئ عبر المواصلات، كما أنه فى مناطق أخرى على شاطئ العريش يوجد شاليهات صف واحد وهى بقيمة إيجارية من 200 إلى 300 جنيها فى الليلة الواحدة.

بينما قال عبدالرحمن على، أحد الشباب القائمين على مشروعات خدمية على الشاطئ، أن أسعار خدمات قضاء يوم واحد على شاطئ العريش تتنوع، بتأجير الشماسى من 30 إلى 40 فى اليوم بينما العشش والخيام تصل إلى 45 جنيها.

وأشار إلى أن المشروبات والأطعمة منوعة فهناك وجبة السمك الرئيسية التى يفضلها زوار الشاطئ وهى تتنوع ما بين 70 إلى 150 جنيه حسب نوع الأسماك ، والمشروبات أسعارها محدودة فى المناطق الشعبية وترتفع فى الكافيهات السياحية ذات الخدمة المميزة.

وكشف أنه على الشاطئ تتوفر أيضا خدمات ترفيهية خاصة للأطفال تتضمن العاب منوعة وهى بأسعار من 5 إلى 10 جنيهات لكل لعبة يستمتع بها الطفل، فضلا عن مظاهر ترفيهية أخرى ومنها ركوب الخيل بأسعار من 10 إلى 20 جنيها والسير بها على حافة البحر، وكذلك ركوب الجمال بنفس الأسعار.

فيما أشار سيد حسنى، سائق سيارة أجرة مخصوص، إلى أن سيارات الأجرة مميزة فى العريش بثبات الأسعار وهى فى الغالب لا تزيد عن 10 جنيهات للمشوار الواحد داخل المدينة وتتضاعف فى حالة التنقل لأماكن أبعد من وسط المدينة حتى المساعيد غرب العريش.

وبدوره أكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش، أنه رغم كل الظروف إلا أن الشاطئ يشهد حركة اقبال لاتنقطع طوال اليوم من الزائرين بينهم زوار اليوم الواحد وآخرين يستأجرون الشاليهات ويقيمون لعدة أيام فى إقبال ملحوظ من الأهالى للاستمتاع بالشاطئ .

وأضاف أنه تيسيرا على الأهالى تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة أى شكاوى ترد والعمل على حلها، لافتا إلى أن دور مجلس المدينة خدمى والتنسيق مع كافة المديريات والإدارات الخدمية الأخرى كلا فيما يخصه لتوفير خدمات النظافة والاضاءة والتجميل والمياه، والتأكد من جاهزية الانقاذ والاسعاف واستعداد الواجهات الطبية لاستقبال أى حالات وكل هذا بجهود ومعاونة عدد من الجهات على رأسها ديوان المحافظة وشركة المياه، والكهرباء، ومديريات الثقافة والشباب والرياضة.