توفير أخصائيين من معهد القلب بعناية مستشفى العريش على مدار الساعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تقرر بالاتفاق مع المعهد القومى للقلب، توفير اخصائيين عناية مركزة قلب على مدار الـ24 ساعة بمستشفى العريش العام فى خدمة صحية هى الأولى من نوعها، ضمن خدمات يقدمها معهد القلب بتوفير قافلة طبية اسبوعية.

أوضح أنه وصل بالفعل لمستشفى العريش 2 من الاخصائيين ضمن قافلة معهد القلب التى تصل أسبوعيا لمستشفى العريش العام للقيام بهذه الخدمة ، مشيرا أنه طبقا لبروتوكول مع معهد القلب القومى يتم اسبوعيا ارسال استشارى واخصائى قلب وتمريض وأشعة من يوم الجمعة حتى الاثنين.

وقال إن خدمة مرضى القلب فى شمال سيناء تشهد تطور غير مسبوق بحيث تم فى وقت سابق توفير جهاز قسطرة القلب وبدأ تشغيله فى شهر فبراير الماضى عن طريق اطباء معهد القلب، الذين قاموا خلال الفترة وإجراء عمليات تركيب قسطرة ودعامات علاجية لعدد 159 حالة.

وأشار أن الخدمة لمرضى القلب قضت على كل حالات سفر مرضى القلب خارج المحافظة بحثا عن علاج وكلها تتم مجانا لافتا أن مديرية الصحة تتابع أداء أطباء معهد القلب فى مستشفى العريش وتوفير وسيلة نقل لهم من القاهرة حتى وصولهم للعريش وتوفير اقامة معربا عن شكره وتقديره لمعهد القلب على ما يقوم به من خدمة على أرض المحافظة.

من جانبه قال عمرو سالم منسق قافلة معهد القلب لشمال سيناء، أن الاخصائئين الذين بدأوا عملهم فى مستشفى العريش العام هم الدكتور محمود عبد القادر اخصائى قلب، والدكتور محمد احمد الحصان، اخصائى قلب.

أضاف أن عمل الاخصائيين متواصل لخدمة مرضى القلب فى مستشفى العريش المحتجزين فى قسم العناية المركزة لمتابعة حالتهم الصحية وهى الحالات التى تنتظر اجراء عمليات لها والتى تم الانتهاء من عملياتها .

وقال ان هذه الخدمة وفرها معهد القلب القومى لخدمة ابناء شمال سيناء، لافتا انه تيسيرا على المرضى من ابناء مركز بئر العبد بشمال سيناء تقوم القافلة التى تصل المحافظة يوم الجمعة من كل اسبوع وهى فى طريقها لمستشفى العريش بالمرور على مستشفى بئر العبد لمتابعة الحالات واتخاذ اللازم من قرارات اعطاء علاج او التحويل لإجراء كشوفات طبية فى عيادة مستشفى العريش او عمليات قسطرة وتركيب دعامات فى وحدة قسطرة القلب بالعريش.