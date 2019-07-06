تحرير محضر لسائق امتنع عن تحصيل التعريفة الجديدة بشبرا الخيمة وإلغاء خط سيره

القليوبية - إبراهيم سالم

شن اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، لليوم الثانى على التوالى، ويرافقه العقيد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بتفقد مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمدينة، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات استرشادية موضح بها التعريفة الجديدة للركوب بكل موقف، وذلك بحضور كل من محمود معوض ملاحظ عام مواقف القليوبية، ومباحث مرور شبرا الخيمة، ومدير المتابعة الميدانية بالمدينة، وعضو المكتب الفنى بالمدينة.

وقام رئيس المدينة، بالمرور على موقف بهتيم دائرى "المؤسسة - الشارع الجديد – بلقس" بنطاق حى شرق وبرفقته الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ثم توجه رئيس المدينة إلى موقف جامع البخارى بالمؤسسة "الهرم – 6 أكتوبر- إمبابة – الباجور - منوف - أشمون منوفية"، وموقف المؤسسة، وموقف الزراعة بنطاق حى غرب شبرا الخيمة.

ووجه الوصيف، مسئول إدارة المرور ومسئول المواقف بكتابة تعريفة الركوب الجديدة على زجاج كل سيارة والمحددة لكل خط لحين ورود الاستيكارات المدون عليها التعريفة الجديدة، وذلك منعا لقيام بعض السائقين باستغلال الركاب برفع قيمة الأجرة، وأثناء التواجد داخل المواقف تم وضع بنرات تعريفة الركوب الجديدة ولصقها بأماكن ظاهرة بالمواقف.

وأثناء التحدث مع المواطنين بموقف البخارى بنطاق حى غرب، تم ورود شكوى تفيد بامتناع أحد سائقى سيارات الأجرة والتى تعمل على الخطوط الداخلية عن تحميل ركاب بالتعريفة الجديدة، وعلى إثر ذلك وبعد التحقق من الأمر تم تحرير المحضر اللازم بواسطة إدارة الموقف ومباحث المرور ووحدة مرور شبرا الخيمة، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بتحرير محضر وإيقاف خط سير السيارة.