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تجديد حبس 6 من عناصر تشكيل عصابى متهمين بسرقة المنازل فى الجيزة

السبت، 06 يوليه 2019 03:42 م
تجديد حبس 6 من عناصر تشكيل عصابى متهمين بسرقة المنازل فى الجيزة حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عناصر تشكيل عصابى، مكون من 6 أشخاص، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، فى تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات الشقق السكنية.
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن التشكيل العصابى، مكون من 6 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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الجيزة

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