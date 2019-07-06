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تاجر حشيش يعترف بتواصله هاتفيا مع زبائنه بعد القبض عليه فى المنيب

السبت، 06 يوليه 2019 01:13 م
تاجر حشيش يعترف بتواصله هاتفيا مع زبائنه بعد القبض عليه فى المنيب مخدر الحشيش- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل، تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، أنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه بمنطقة المنيب.

وأضاف المتهم "خالد.س"، أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة على عملائه، حيث يتواصل معهم هاتفيا، ويحدد معهم موعد ومكان تسليم المخدرات، حتى تم القبض عليه، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، واعترف أن النقود المضبوطة بحوزته، من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط "خالد.س" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان محمد ناصر وهشام فتحى، من ضبط المتهم، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

ضبط تاجر حشيش

قسم الجيزة

امن الجيزة

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