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تأجيل محاكمة 4 عناصر إخوانية بسوهاج بتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية لـ4 و5 أغسطس

السبت، 06 يوليه 2019 03:57 م
تأجيل محاكمة 4 عناصر إخوانية بسوهاج بتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية لـ4 و5 أغسطس هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان متهمين  بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج والمعروفة بقضية الطلبة وهم " بسام.ص" و" واحمد.ص" و"حلمى عبد الراضى الى جلسة 5 أغسطس القادم لسماع مرافعة الدفاع.
 
صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس  بأمانة سر طه حسين و ماجد أمين.
 
ترجع الواقعة إلى عام 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
 
وفى سياق، متصل أجلت محكمة جنايات سوهاج محاكمة المتهم "أحمد.أ" من عناصر الاخوان ومتهم بالانضمام الى جماعة ارهابية بدائرة مركز طما الى جلسة 4 أغسطس لسماع مرافعة الدفاع .
 
صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس  بأمانة سر طه حسين و ماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2014  بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
 
 
 

سوهاج

الاخوان

جنايات سوهاج

الطلبة

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