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بسبب الحر.. اتحاد النقابات العمالية بألمانيا يطالب بـ "قيلولة" للعاملين

السبت، 06 يوليه 2019 02:45 م
بسبب الحر.. اتحاد النقابات العمالية بألمانيا يطالب بـ "قيلولة" للعاملين موجة الحر - أرشيفية
إيمان حنا

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طالب اتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) أصحاب العمل بالسماح للعاملين بفترات راحة أطول في فترة الظهيرة، بسب الحر الشديد، بحسب ما نقلت "البيان".

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنيلي بونتنباخ، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم، إن العمل المتواصل مرهق، خاصة مع درجات الحرارة الشديدة.

وأضاف بونتنباخ: "الدول الجنوبية تفعل ذلك.. نحتاج في ألمانيا أيضا إلى قيلولة خلال موجات الحر".

وذكر بونتنباخ أن القيلولة وقت الظهيرة، بخلاف فترة الاستراحة، تدور فعليا حول الاسترخاء لفترة أطول، مضيفا أنه يتعين على أرباب العمل في ظل موجات الحر التأكد من أن العمال يمكن أن يجدوا الراحة، وقال: "سيساعد على ذلك على سبيل المثال توفير غرف للاسترخاء، حيث يمكن للعاملين إغلاق أعينهم لمدة ساعة".


الحرارة

درجات الحرارة

الصيف

المانيا

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