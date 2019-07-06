انهيار جزئى بعقار بجمرك الإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بالإسكندرية بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بزاوية الأعرج من شارع إسماعيل صبرى، دائرة قسم الجمرك، بدون حدوث أى إصابات، وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك للموقع ومعاينته برفقة فريق هندسى متخصص.

وبالمعاينة تبين أن العقار قديم مكون من أرضى وأربعة طوابق، ولقد سقطت أجزاء من سور سطح الطابق الأخير، الخالى من السكان، ولم تُسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر.

وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحى لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار، كما تواجد بالموقع المهندس المختص وإدارات؛ المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي ووحدة التدخل السريع.

كما تابع قسم شرطة الجمرك بقيادة العميد أشرف ناصر مأمور القسم، تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين بغلق الطريق بالحواجز الحديدية أثناء أعمال الإزالة.

وبعد الإنتهاء من أعمال إزالة الأجزاء الخطرة من العقار تم رفع مخلفات البناء "الرديم" وفتح الطريق للمارة وتوسعة الشارع