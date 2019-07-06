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اقتحام بؤر إجرامية وضبط 1142 قطعة سلاح و1858 هاربا من الجنايات

السبت، 06 يوليه 2019 11:54 ص
اقتحام بؤر إجرامية وضبط 1142 قطعة سلاح و1858 هاربا من الجنايات أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اقتحمت قوات الشرطة مدعومة بالمجموعات القتالية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

ونجحت الحملات الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم فى ضبط 1142قطعة سلاح نارى، عبارة عن "118 بندقية آلية –  226 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" –  78 طبنجة –  720 فرد محلى الصنع" وضبط  2308 طلقة مختلفة الأعيرة، 1218 قطعة سلاح أبيض.

وتم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.. ضُبط بداخلها (4 فرد محلى الصنع، 9 طلقات نارية، أدوات التصنيع).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (454280) حكما قضائيا بينها (1858) حكم جناية و(167612) حكم حبس و(227618) حكم غرامة و(57192) حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (14) تشكيلا عصابيا ضموا (54) متهما، ارتكبوا (106) حوادث سرقة متنوعة وضبط (165) قضية أحداث وضبط (7788) قضية مرافق عامة وضبط (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض (44) حادثا: (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (68) متهما.


الامن العام

سلاح

اسلحة غير مرخصة

حيازة السلاح

حملات امنية

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