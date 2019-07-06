سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعتلال الوظائف التنفسية قد تنبئ بمتوسط العمر المتوقع لكبار السن

السبت، 06 يوليه 2019 12:59 م
اعتلال الوظائف التنفسية قد تنبئ بمتوسط العمر المتوقع لكبار السن ضسق التنفس لدى كبار السن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت دراسة حديثة أن بعض الاعتلالات التنفسية قد تنبئ بفرص الوفاة المبكرة لدى كبار السن، مشيرة إلى أن هذه التنبؤات تختلف باختلاف معدلات التدخين.

وعكفت الدراسة – التى نشرت نتائجها فى عدد يوليو من مجلة "الجهاز التنفسى"الطبية – على دراسة 2,087 حالة من كبار السن الأستراليين، ليتم تتبعهم لنحو 22 عاما، لفحص حالات ضيق التنفس وتوقع متوسط العمر الافتراضى لهم بغض النظر عن حالة التدخين.

الاعتلالات التنفسية
الاعتلالات التنفسية

وكان السعال وأزيز صدر المدخنين أبرز الأعراض المرضية التى تؤرق كبار السن الذين يعانون من مشكلات فى الجهاز التنفسى، وقد يواجهون عمرا اقتراضيا أقصر، وفقا للدراسة التى أجريت فى كلية الطب بجامعة "كانبرا" الأسترالية.

وأكدت الدكتورة كيت بيترى، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "كانبرا" المشرفة على الأبحاث "إذا كان كبار السن يعانون من أعراض تنفسية خفيفة، فقد يستفيدون من زيارة طبيبهم العام لإجراء مزيد من الفحوصات".


ضيق التنفس

التدخين

الجاهز التنفسى

كبار السن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة